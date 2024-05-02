Москва, 2 мая, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Сторона защиты обжаловала штраф за дискредитацию российской армии, назначенный блогеру Анастасии Ивлеевой. Об этом 2 мая сообщил её адвокат Калой Ахильгов.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Ивлеева

В беседе с «Известиями» он заявил, что подал апелляцию на решение Тверского суда о назначении штрафа в 50 тыс. рублей.

Ивлеева не явилась на заседание. Адвокат просил суд прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с истечением сроков давности. Также сторона защиты заявила, что блогер не признала вину.

Жалобу рассмотрят в Московском городском суде. Информации о дате заседания пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля в отношении Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии.

25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал её на 50 тыс. рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Ивлеева разместила в соцсетях пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению спецоперации. Сама Ивлеева в суд не явилась, её интересы представлял адвокат.

Отец блогерши Вячеслав Ивлеев после новости о составлении на его дочь протокола о дискредитации Вооружённых сил России заявил ИА Регнум, что его знаменитая дочь никогда не ругала армию. Также мужчина заметил, что после «голой» вечеринки все накинулись на Анастасию без причины. Он заявил журналистам, что не позволит «каждой шавке тявкать» на Настю.

Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер как организатор мероприятия несколько раз принесла публичные извинения.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую вечеринку» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили.

За дискредитацию Вооружённых сил России 1 мая суд оштрафовал стримершу Ольгу Касьяненко из Краснодара, так же известную как Busya18plus. На странице в Интернете 27-летняя уроженка Донецка опубликовала негативные материалы о спецоперации. В своих трансляциях она оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину. Сумма штрафа составила 90 тыс. рублей.