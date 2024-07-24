Москва, 24 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Блогер Анастасия Ивлеева выплатила более 20,9 млн рублей долгов перед Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Больше у неё нет задолженностей, с её имущества сняли арест. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Настя Ивлеева

«33-летняя налогоплательщица погасила основной долг в размере 11 300 000 рублей после того, как на её имущество был наложен арест. Кроме того, ещё один долг в размере 9 650 000 рублей так же был погашен до передачи исполнительных документов в ФССП», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, это вся сумма, учитывая начисленные пени, которая блогер должна была выплатить. Таким образом, Ивлеева выплатила налоговые задолженности на общую сумму более 20 950 000 рублей. В настоящий момент с её имущества уже сняты все ограничительные меры. Ранее квартира блогера в Москве и автомобиль Lamborghini Urus были арестованы, а их владелице был ограничен выезд за пределы РФ.