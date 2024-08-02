Москва, 2 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба России начислила блогеру Анастасии Ивлеевой новый налоговый долг в размере 3 млн 766 тысяч рублей. Ей вновь могут запретить выезд из страны.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По данным портала «Мои налоги», на 1 августа за блогером числится долг по уплате единого налогового платежа в размере 3 766 577,68 рубля. При повышении задолженности в 30 тыс. рублей Ивлеевой могут ограничить выезд за границу и арестовать счета в банках, предупреждает портал.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля Анастасия Ивлеева выплатила более 20,9 млн рублей долгов перед Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Больше у неё не было задолженностей, с её имущества сняли арест.

Ранее квартира блогера в Москве и автомобиль Lamborghini Urus были арестованы, а их владелице был ограничен выезд за пределы РФ.

15 июля налоговая инспекция в Москве подала в суд иск о неуплате долга в размере 144,8 млн рублей блогером Гусейном Гасановым. В мае ФНС выявила долг блогера в размере 153 млн рублей. Поскольку Гасанов не предоставил налоговую декларацию, счета его компании «Банда фудс» заблокировали.