Москва, 3 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что на своё 33-летие не устроила вечеринку, а посетила Донбасс. В интервью ресторатору Андрею Третьякову она призналась, что не стала афишировать эту поездку, потому что для неё это «интимный» момент.

Кадр из видео Анастасия Ивлеева

«Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее. То есть чтобы выстроить своё впечатление, понять свои ощущения и в целом познакомиться с регионом, с людьми, которые там проживают, и я это сделала», — сказал блогер.

Она также добавила, что ей удалось посетить несколько городов и пригородов в Донбассе, в том числе Мариуполь. Также, по словам Ивлеевой, она побывала на линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА Регнум, Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер как организатор мероприятия несколько раз принесла публичные извинения.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили.

В конце февраля первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что Ивлеева приедет в республику и привезёт гуманитарную помощь. Он предположил, что блогер так пытается вернуть себе признание. Безсонов заявил, что такие визиты оскорбляют жителей Донбасса.

После вечеринки певец Филипп Киркоров, заверявший, что попал на мероприятие Ивлеевой по ошибке, войдя «не в те двери», заявил о раскаянии. В феврале 2024 года исполнитель посетил Горловку, спел в больнице для медиков и раненых бойцов и привёз подарки. Кроме того, он побывал в Макеевке, где детям подарил куклы в виде самого себя.

Участники СВО опубликовали видеообращение, в котором заявили, что выступления таких звёзд им не нужны. Они предложили певцу, если он хочет смыть с себя позор, принять участие в боевых действиях. Актёр Иван Охлобыстин в свою очередь отметил, что Донбасс — это не «прачечная», чтобы туда ездили «отмываться» оскандалившиеся артисты.