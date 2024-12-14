Москва, 14 декабря, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Мосгорсуд утвердил решение Тверского районного суда об административном штрафе в размере 50 тыс. рублей блогеру Анастасии Ивлеевой за дискредитацию ВС России. Об этом сообщили в суде.

Скриншот видеоинтервью Насти Ивлеевой Настя Ивлеева

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Ивлеевой и утвердил решение суда первой инстанции о признании её виновной в совершении административного правонарушения — дискредитации ВС РФ, за которое ранее блогеру был назначен штраф», — приводит ТАСС сообщение суда.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля в отношении Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии.

25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал её на 50 тыс. рублей. В ходе судебного заседания выяснилось, что Ивлеева разместила в соцсетях пост, содержание которого выражало негативное отношение к проведению спецоперации. Сама Ивлеева в суд не явилась, её интересы представлял адвокат.

2 мая сторона защиты Ивлеевой обжаловала штраф.

Отец блогера Вячеслав Ивлеев, комментируя новость о протоколе в отношении его дочери, заявил ИА Регнум, что та никогда не ругала армию. Также мужчина заметил, что после «голой» вечеринки все накинулись на Анастасию без причины. Он заявил журналистам, что не позволит «каждой шавке тявкать» на Ивлееву.

Ивлеева оказалась в череде скандалов после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря 2023 года. Блогер как организатор мероприятия несколько раз принесла публичные извинения.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря признал «голую» вечеринку пропагандой ЛГБТ-отношений (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Работу клуба «Мутабор» приостановили.