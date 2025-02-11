Москва, 11 февраля, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Прославившаяся скандальной «голой» вечеринкой блогер Анастасия Ивлеева обжаловала во Втором кассационном суде общей юрисдикции штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Жалобу Ивлеевой уже приняли в суде. Об этом сообщили в инстанции «РИА Новости».

Тверской районный суд в апреле 2024 года оштрафовал Анастасию Ивлееву по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Она разместила пост в соцсети, который выражал негативное отношение к проведению спецоперации, и тем самым «осуществила дискредитацию».

Вину в дискредитации армии блогер не признала.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Ивлеева попала в скандал после организации «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Блогер как организатор мероприятия несколько раз принесла публичные извинения.

16 апреля 2024 года в отношении Ивлеевой составили протокол о дискредитации российской армии.

Мосгорсуд утвердил решение Тверского районного суда об административном штрафе в размере 50 тыс. рублей Ивлеевой за дискредитацию ВС России.

Блогер в суд не явилась, её интересы представлял адвокат. 2 мая сторона защиты Ивлеевой обжаловала штраф.

Отец Анастасии Вячеслав Ивлеев, комментируя новость о протоколе в отношении его дочери, заявил, что та никогда не ругала армию.