Македонские предприниматели требуют разрешить экспорт цветков каннабиса
Привлеченный предпринимателями ученый Йовица Лешовски утверждает, что продукты обработки каннабиса лечат ряд болезней, включая COVID-19.
В Северной Македонии за сутки выявили 186 носителей коронавируса
Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последние дни в стране вновь резко возросло число выявляемых носителей вируса, превысив даже показатели Албании.
Глава партии власти Косово назвал условие развала правящей коалиции
В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress глава профсоюза работников исправительных учреждений Косово Зенун Садикай сообщил, что в настоящее время «существенная часть» персонала и заключенных оказались заражены коронавирусом. Работники исправительных учреждений уже обратились с соответствующим требованием к министру юстиции Косово Селиму Селими, но до сих пор не получили ответа.
В мире зарегистрировали более 30 млн случаев заражения коронавирусом
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 30 млн, следует из опубликованных 17 сентября данных Университета Джонса Хопкинса (США), который ведёт сбор медицинской статистики по странам.
В Израиле число случаев COVID-19 превысило 175 тыс
В Израиле за минувшие сутки выявили 4791 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.
Работники исправительных учреждений Косово требуют допвыплат из-за пандемии
В интервью для косовского новостного агентства KosovaPress глава профсоюза работников исправительных учреждений Косово Зенун Садикай сообщил, что в настоящее время «существенная часть» персонала и заключенных оказались заражены коронавирусом. Работники исправительных учреждений уже обратились с соответствующим требованием к министру юстиции Косово Селиму Селими, но до сих пор не получили ответа.
В Косово за сутки выявили 43 носителя коронавируса
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 14 882 случая заражения коронавирусом. 12 188 пациентов уже здоровы. 607 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2087 человек.
В Марокко за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19
В Марокко за прошедшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава королевства.
В ОАЭ за сутки выявили 786 случаев COVID-19
В Объединенных Арабских Эмиратах выявили 786 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.
В Албании за сутки выявили 132 носителя коронавируса
По данным министерства здравоохранения Албании, всего в стране было выявлено 11 948 случаев заражения коронавирусом. 6788 человек уже излечились от COVID-19. 347 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли четыре пациента.
В Бразилии скончались от COVID-19 ещё 829 человек
Бразилия находится на третьем месте после США и Индии по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции и на втором месте после США по числу жертв COVID-19.
Страны Африки подтвердили более 1,37 млн случаев COVID-19
Жертвами COVID-19 в Африке стали 33 262 человека. При этом 1 127 939 жителей континента уже прошли лечение и считаются выздоровевшими.
Среди мигрантов из сгоревшей «Мории» выявили 135 зараженных коронавирусом
В ходе проверок беженцев из сгоревшего лагеря «Мория» на Лесбосе перед заселением во временный лагерь были выявлены 135 случаев коронавирусной инфекции. К настоящему моменту во временный палаточный лагерь вблизи Кара-Тепе въехали более 5000 из примерно 12 000 беженцев.
Коронавирус в Италии: число заражённых растёт всё быстрее
По данным на 17 сентября, в Италии умерли 35 658 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 13 (днем ранее — на 12). Выздоровели 215 954 человека, за сутки этот показатель увеличился на 689 (днем ранее — на 620). Число подтвержденных носителей выросло на 1585 (днем ранее — на 1452). В последние четыре дня этот показатель неизменно растёт.
Во Франции за сутки COVID-19 заразились 10593 человека — рекорд
По данным на вечер четверга, 17 сентября, во Франции умерли 31 095 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 50 человек, сообщает национальная служба здравоохранения.
По последним данным, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 10 593 новых случая заражения. Кривая роста подтвержденных положительных случаев инфицирования имеет положительный наклон с начала лета, однако 17 сентября зафиксированы рекордные показатели с начала пандемии SARS-CoV-2.
803 пациента с COVID-19 находятся в реанимации. За последние сутки это число осталось неизменным.
Как сообщало ИА REGNUM, ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск в Суд правосудия Республики — единственную инстанцию, полномочную судить членов правительства — на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией SARS-Cov-2.
В Лионе и Ницце введут новые «антикоронавирусные» ограничения
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об ужесточении мер по борьбе с SARS-CoV-2 в нескольких крупных городах страны. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Agence France-Presse.
В ходе пресс-конференции Веран заявил о «возможном закрытии баров» и «введении запрета на публичные собрания более 10 человек» в Лионе и Ницце, где в последние дни наблюдался резкий скачок количества заражений. Министр также обратил внимание на то, что «санитарная ситуация не улучшается в Бордо, Марселе и в Гваделупе», где новые меры уже действуют.
«Задача заключается в том, чтобы ввести эти меры, чтобы избежать резкого притока больных в медицинские учреждения. И нам следует поторопиться», — предупредил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, на акцию протеста во Франции вышли сотни сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19. Согласно заявлению профсоюза CGT, который является одним из организаторов протеста, работники лабораторий недовольны условиями труда.
SARS-CoV-2 повлиял на проект самого высокого здания в Японии
17 сентября обнародованы подробности проекта по возведению самого высокого здания в Японии, сообщает информационное агентство Kyodo.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 292 новых случая заражения SARS-CoV-2
В мире за последние сутки зафиксировано 292 307 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6057 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Итоги второй волны SARS-CoV-2 в Японии: причины низкой смертности
Японская газета Mainichi 17 сентября подвела итоги второй волны коронавируса в Японии.
SARS-CoV-2 в Японии: 491 новый случай
В Японии 17 сентября зафиксирован 491 случай заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.
В Киргизии будут бесплатно вакцинировать от гриппа лиц из группы риска
В Киргизию начали поставлять из-за рубежа вакцину против гриппа. Об этом заявили представители министерства здравоохранения в ходе заседания республиканского оперативного штаба.
В Ирландии ужесточили ограничения на поездки за рубеж
В «зеленом списке» для путешествий из Ирландии осталось всего семь стран — Кипр, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва и Польша.
В Израиле снова закрыли школы из-за COVID-19
Причиной повторного введения «коронавирусных» ограничений в Израиле является увеличение суточного числа случаев коронавирусной инфекции до примерно 4500 в сутки.
В Индонезии нарушителей масочного режима заставили рыть могилы и лежать в гробах. Таким образом власти страны надеются показать нарушителям, насколько опасен COVID-19, и убедить их носить маски, сообщает «КП».
Черногория: количество носителей коронавируса ежедневно растет
Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил данные на 17 сентября о текущей ситуацией с коронавирусом. Из обработанных 857 ПЦР-тестов 212 оказались позитивными.
В Черногории частная лаборатория стала делать ПЦР-тесты на коронавирус
Обработка ПЦР-тестов на коронавирус в Черногории до недавнего времени была прерогативой только государственного здравоохранения.
В частном порядке сделать ПЦР-тест на коронавирус было практически невозможно. Институт общественного здравоохранения тестировал только обратившихся за медицинской помощью или контакты ранее выявленных зараженных.
ТГ-каналы сообщают, что международный аэропорт Уханя принял первый за 7 месяцев международный рейс. Самолёт с 60 пассажирами прибыл из Сеула, все они были отправлены на двухнедельный карантин.
В Нидерландах второй день подряд фиксируют рекордный прирост по числу заразившихся коронавирусом. Плюс 1 753 заболевших за сутки.
Россия не будет участвовать в программе ВОЗ по вакцине от COVID-19
Российская Федерация не будет присоединяться к программе COVAX, организованной Всемирной организацией здравоохранения для создания и распространения вакцин от коронавируса, сообщает 17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правительстве РФ.
По информации агентства, участие в этой программе предполагает крупные финансовые взносы в общий фонд ВОЗ на закупку вакцин от коронавируса.
Во Франции протестуют сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19
«Бонусы за COVID-19 — это не ответ. Это… повышение заработной платы, но одного этого недостаточно», — заявил представитель профсоюза Эрик Селлини.
Угроза коронавируса: в школах Польши ввели новые правила
Министерство образования Польши объявило о внесении новых положений в действующие в школах санитарные правила, разработанные совместно с министерством здравоохранения и Главным санитарным инспектором республики. Об этом 17 сентября сообщает Dziennik.
Провинции Индонезии останутся без дополнительной соцпомощи
Правительство Индонезии не собирается увеличивать социальную помощь в девяти провинциях, наиболее пострадавших от пандемии, сообщает Kompas.
Еврокомиссия распределила субсидии между странами-членами
17 сентября в Европейской комиссии закрепила решение о суммах финансовых субсидий для стран-членов ЕС на 2021−2022 годы. Об этом передает Dziennik.
В Казахстане начались испытания вакцины от коронавируса
В Казахстане начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана специалистами республики. Об этом 17 сентября сообщается на сайте министерства образования и науки республики Казахстан.
Главы России и Индии обсудили сотрудничество стран в борьбе с пандемией
Совместные усилия России и Индии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, сообщает 17 сентября пресс-служба Кремля.
В городах Индонезии выявлено более тысячи активных носителей SARS-CoV-2
Целевая группа по борьбе с пандемией в Индонезии отметила, что в 11 городах зарегистрировано более 1000 активных случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о возвращении масочного режима при посещении ресторанов, церквей и магазинов.
В ЮАР снова ослабили меры по борьбе с пандемией
В ЮАР, где ввели одни из самых ранних и строгих карантинных режимов в мире, обьявили о дальнейшем ослаблении мер для предотвращения распространения коронавируса.
В Швеции за сутки от COVID-19 скончались четыре человека
Число летальных исходов от заболевания COVID-19 в Швеции за сутки увеличилось на четыре человека. Такие данные 17 сентября обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.
В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 5 864 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 87 885 человек. За последние 24 часа их число увеличилось на 310 человек.
Премьер-министр Грузии о пандемии: «Цифры не должны нас пугать»
Строгий карантин в Грузии во время первой волны распространения коронавируса ввели для того, чтобы подготовить систему к большому количеству пациентов, но второй раз к этой мере прибегать не потребуется. Об этом, как передает телеканал «Формуланьюс», 17 сентября на совещании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.
Опасения МИД РФ обоснованы: глубина второй волны пандемии неизвестна
Пока непонятно, какой продолжительности и глубины будет вторая волна пандемии. Так что опасения, высказанные МИД России, вполне обоснованы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
В Грузии анонсировали возобновление авиарейсов между Кутаиси и Ригой
В рамках постепенного снятия ограничений на международные авиаперевозки в Грузии с 1 октября будет возобновлен рейс Кутаиси — Рига. Это заявление, как передает грузинское «Общественное телевидение», 17 сентября на заседании правительства сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
В США за сутки выявили свыше 36 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние 24 часа на территории США было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.
Эксперт назвал условия открытия границ ЕС для туристов из России
Открытие границ Россия для турпоездок в страны ЕС станет возможным, когда вернется доверие туристов к международным поездкам, снизится уровень заболеваемости в отдельных странах, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.
Экономика Кении вырастет на 1% в 2020 году — Moody’s
Ведущее рейтинговое агентство прогнозирует, что экономика Кении вырастет на 1% в 2020 году. До начала пандемии коронавируса эксперты агентства прогнозировали, что рост крупнейшей экономики Восточной Африки составит 6%.
В ВСУ за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом
В украинской армии COVID-19 болеет 656 человек.
Правительство Швеции усилит меры по борьбе с безработицей среди молодежи
Налоговые отчисления шведских работодателей, трудоустраивающих молодежь, сократятся в общей сложности на 18 миллиардов шведских крон (€1,73 млрд) в течение двух последующих лет. Данная антикризисная мера будет включена в законопроект о принятии государственного бюджета на 2021 год, который будет представлен правительством 21 сентября. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Причиной для снижения взносов работодателей стала пандемия коронавирусной инфекции, которая в вою очередь сильно ударила по тем отраслям, где занято очень много молодых людей, а именно в торговле, индустрии гостеприимства, ресторанах и кафе. Именно поэтому правительство Швеции, состоящее из «Социал-демократов» и «Зелены», а также сотрудничающие с ним партии «Центристов» и «Либералов» пошли на существенные льготы для бизнеса, предоставляющего рабочие места лицам в возрасте от 18 до 23 лет.
SR: шведская экономика пережила кризис лучше, чем ожидалось
Согласно последнему отчету Государственного бюро финансово-экономических методов управления Швеции, экономика страны справилась с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, лучше, чем многие предполагали в начале этой весны. Более того, подчеркивают экономисты, по этой причине и антикризисные меры правительства оказались не столько дорогими. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.
«Большая разница заключается в том, что последствия пандемии коронавируса будут меньшими, чем мы ожидали ранее. Во-первых мы не увидим такого большого падения ВВП, во-вторых затраты на антикризисные меры не будут такими большими, как мы предполагали», — заявила представитель ведомства Энн Софи Оберг.
Если говорить о конкретных цифрах, то ранее экономисты ведомства отмечали, что в июне этого года дефицит бюджета Швеции составит 311 миллиардов шведских крон (€29,9 млрд), однако теперь эта цифра снизилась до 204 млрд крон (€19,6 млрд). Налоговые поступления в текущем году сократятся на 86 миллиардов крон (€8,27 млрд), однако ранее потеря доходов шведского бюджета оценивалась в чуть более 130 миллиардов крон (€12,5 млрд).
У депутата Рады от фракции «Слуга народа» выявили коронавирус
Депутатов Верховной рады от «Слуги народа» попросили сообщить, кто из них общался с заражённым коллегой.
Поспешность вредна: путешествия за рубеж сопряжены с риском
Сегодня говорить о полноценном восстановлении авиасообщения между Россией и популярными среди туристов стран Западной Европу, Юго-Восточной Азии и других направлений очень рано и вредно, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Доступ к вакцине от COVID-19 получит часть населения Индонезии
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство получит вакцину от COVID-19 для 20% населения, сообщает Sindonews.
В США за сутки выявили более 36,7 тысячи случаев коронавируса.
Число выявленных случаев коронавируса в Киргизии превысило 45 тысяч
В Киргизии в больницах остаются 527 пациентов с коронавирусом, и еще 1 788 — на амбулаторном лечении.
Маас: пандемия может привести к нестабильности в соседних с ЕС регионах
В результате пандемии нового коронавируса в соседних с Евросоюзом регионах ситуация может стать более нестабильной. Об этом 17 сентября заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время церемонии открытия «Европейского центра компетенций по мирному управлению кризисами», штаб-квартира будет находиться в Берлине.
В Швеции «Либералы» избавят бизнес от налогов на сумму в 10 млрд крон
16 сентября шведские «Либералы» представили новое предложение об очередном резком снижении налогов для бизнеса. Бюджету данное сокращение корпоративных налогов обойдет на общую сумму в 10 миллиардов шведских крон (€961 млн). В партии считают, что данная мера поможет бизнесу оправиться от потерь кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 16 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Польским арендаторам жилья помогут субсидиями
17 сентября депутаты польского Сейма рассмотрят законопроект о дополнительной поддержке арендаторов жилья. Меры направлены на смягчение негативных последствий пандемии на рынок недвижимости. Об этом передает Polskie Radio 24.
Ассоциация «Жертвы коронавируса Франции» подала иск против премьер-министра
Ассоциация «Жертвы коронавируса во Франции» подала иск в Суд правосудия Республики — единственную инстанцию, полномочную судить членов правительства — на премьер-министра Жана Кастекса за неэффективную борьбу с эпидемией SARS-Cov-2. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Le Figaro.
Юрист Фабрис ди Вицио, который уже ранее подавал жалобы на бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и министров здравоохранения Аньес Бузин и Оливье Верана, стал инициатором нового иска против Кастекса по статье 223−7 Уголовного кодекса Франции, которая привлекает тюремному заключению сроком на 2 года всякого, «кто умышленно уклоняется от принятия или вызова мер, позволяющих без риска для себя или третьих лиц бороться с бедствием, способным создать угрозу безопасности людей».
Из 90 жалоб, полученных Судом правосудия Республики за время пандемии, инстанция приняла к рассмотрению только 9. Судебное расследование, связанное с правительственными мерами по борьбе с SARS-CoV-2, против Филиппа, Бузин и Верана было открыто 7 июля 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что подаст жалобу на одного из лидеров движения «Желтых жилетов» Жерома Родригеса, назвавшего французских полицейских нацистами.
Парламентским выборам в Грузии ничего не угрожает — Талаквадзе
Несмотря на рост темпов распространения коронавируса в Грузии, эпидемиологическая обстановка в стране остается благоприятной и парламентским выборам ничего не угрожает. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 сентября журналистам сказал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Продажи Lada в Европе в августе снизились в 2,4 раза
По прогнозам АСЕА, к концу 2020 года продажи автомобилей в Европе упадут до рекордных 25%, что связано с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом.
Всемирный банк заявил, что восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса займёт около пяти лет.
МИД Индонезии ввел запрет на въезд в страну
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах объяснил, что политика ограничения мобильности, включая запрет на въезд иностранцев на территорию страны, широко применяется, учитывая распространение COVID-19, сообщает Antara.
SVT: риск распространения коронавируса в Швеции сохранится в течение зимы
По мнению профессора-инфекциониста Яна Альберта риск распространения коронавирусной инфекции в Швеции будет сохраняться в течение всей зимы. Об этом 17 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter.
В настоящее время на территории Швеции количество смертей от COVID-19 снижается. Тем не менее, в стране может обостриться эпидемиологическая ситуация, когда наступят холода.
«Было бы странно, если бы у этого вируса (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) не было бы преимуществ, когда наступят холода. Пик инфекций обычно приходится на январь», — объяснил Альберт.
Эпидемиолог Швеции объяснил высокую смертность от COVID-19 в стране
По мнению государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, сезонный грипп 2019 года может являться причиной такого большого количества смертей от COVID-19 в Швеции весной этого года. Об этом со ссылкой на интервью эпидемиолога шведской газете Dagens Nyheter сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Сезон легкого гриппа в 2019 году может быть одним из факторов, из-за которого в Швеции изначально был такой высокий уровень смертности от COVID-19. Такой гипотезы придерживается Тегнелл. Больные люди, которые страдают от обычного гриппа, тогда сумели его перенести, однако вместо этого умерли, когда они заболели COVID-19.
ВОЗ призвала обеспечить безопасность врачей в условиях пандемии COVID-19
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество улучшить защиту медперсонала в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в Хартии безопасности работников здравоохранения, опубликованной на сайте ВОЗ.
Шесть матчей «Барыса» перенесены из-за коронавируса
Шесть матчей хоккейного клуба «Барыс» (Казахстан) перенесены из-за коронавируса. Об этом 17 сентября сообщается на сайте клуба.
«Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса» отменяются и будут перенесены на более поздний срок», — говорится в сообщении.
Грузия может снять ограничения на международные авиаперевозки — Турнава
В ближайшее время в Грузии может быть восстановлено регулярное авиасообщение с другими странами. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 сентября сообщила журналистам министр экономики страны Натия Турнава.
В Индонезии выявили 232 тысячи носителей SARS-CoV-2
Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 3635, сообщает Detik.
Jaguar Land Rover перенес сроки выпуска двух новых моделей
Британская компания Jaguar Land Rover переносит сроки премьеры и выпуска электрических моделей Range Rover и Jaguar XJ нового поколения, разработка которых продолжалась, несмотря на ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса.
Министр информации Сомалиленда заразился SARS-CoV-2
Министр информации непризнанного государства Сомалиленд заразился коронавирусом на фоне опасений в связи с началом второй волны пандемии.
В Белоруссии рассказали об испытаниях российской вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения Белоруссии получило пакет документов для проведения клинического испытания произведенной в России вакцины от COVID-19. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Билл Гейтс усомнился в регистрации в США вакцины от коронавируса в октябре
Вакцина от коронавирусной инфекции не будет получена США к концу октября текущего года, причем к данному сроку может быть готов только один из разрабатываемых в стране перпаратов. Такое мнение 17 сентября высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью американскому телеканалу CNBC.
Страны Африки обратились за финансовой помощью в ФИФА
Представители всех стран Африки обратилась в ФИФА за получением гранта в рамках плана помощи по борьбе с пандемией коронавируса.
Падение ВВП Южной Кореи в 2020 году составит 1% — ОЭСР
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.
В Грузии за сутки выявили 179 случаев заражения коронавирусом
В Грузии в течение последних суток выявили 179 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 17 сентября опубликовали на сайте Stopcov.ge.
Минздрав Белоруссии заявил о получении пакета документов для проведения клинического испытания российской вакцины «Спутник V».
На Украине за сутки выявили более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
За сутки на Украине от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончались 60 человек.
США направят добровольцев в Грузию для наблюдения за выборами — Помпео
Государственный департамент Соединенных Штатов найдет возможность направить в Грузию наблюдателей на парламентские выборы, несмотря на логистические сложности, вызванные пандемией. Об этом говорится в письме госсекретаря США Майка Помпео, написанном в адрес МИД Грузии.
В Германии футбольный матч завершился со счётом 37:0 из-за коронавируса
В Германии футбольный клуб «Рипдорф / Мольцен II» пропустил 37 голов за матч из-за соблюдения правил социального дистанцирования.
В Индии за сутки выявили рекордное количество случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 97 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 17 сентября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Хурма против SARS-CoV-2: исследование учёных из Японии
Содержащиеся в хурме таннины — химические соединения, вызывающие характерную вязкость фрукта, — способствуют снижению опасности заражения коронавирусом. Это подтвердили испытания, проведённые исследовательской группой в Медицинском университете Нара в городе Касихара на западе Японии. По информации агентства Kyodo, университет намерен продолжить клинические испытания и как можно скорее создать препарат на основе результатов исследования.
В Иране COVID-19 унёс жизни 179 человек за последние 24 часа
16 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 179 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
40% случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее приходится на пожилых людей
Четыре из десяти заболевших коронавирусом в Южной Корее приходится на пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.
Учёные разрабатывают лекарство от SARS-CoV-2 на основе антител лошадей
Учёные из Коста-Рики разрабатывают лекарств от против SARS-CoV-2 на основе антител лошадей, сообщают «Известия».
Новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса поставила Украина: там зафиксировали 3584 новых случая.
В Великобритании за сутки выявили почти 4 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки в Великобритании было выявлено почти 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.
В Бразилии за сутки выявили свыше 36 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 36 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 сентября сообщает минздрав страны.
В Абхазии за сутки выявили 30 носителей коронавируса
30 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 16 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.
Малайзия соболезнует в связи с кончиной индонезийского политика
Правительство Малайзии выразило соболезнования в связи с кончиной регионального секретаря Джакарты, скончавшегося от COVID-19, сообщает Sindonews.
В Канаде число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 139 тыс
Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 944 и превысило 139 тысяч. Об этом 17 сентября сообщает канадский минздрав.
В Индии выявили более 97,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Это рекордный показатель страны с начала пандемии.
SARS-CoV-2 в Токио: 163 новых случая
В Токио 16 сентября зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.
В Колумбии за сутки выявили свыше 7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.
В Казахстане за сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 72 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает минздрав страны.
В Германии за сутки выявили свыше 2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2
За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.
В Колумбии за сутки умерли 190 пациентов с COVID-19
В Колумбии за прошедшие сутки скончались 190 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.