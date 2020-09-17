Пандемия коронавируса продолжается во всём мире. Ряд стран уже испытывают на себе её последствия: так, в некоторых государствах Латинской Америки уже заявили о необходимости смены экономической модели во всём мире из-за роста безработицы, вызванной пандемией.

При этом некоторые страны надеются на применение вакцины от коронавируса, чтобы побороть COVID-19. Так, Мексика уже договорилась с Россией о поставках вакцины «Спутник V». Помимо этого, президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что белорусы первыми из зарубежных стран получат российскую вакцину от коронавируса.

О том, как развивается ситуация в пандемией коронавируса в мире, рассказывает ИА REGNUM.

Вакцина