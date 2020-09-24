Пекин, , 08:21 — REGNUM За истекшие сутки в Китае было выявлено 27 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 24 сентября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит семь активных случаев и ещё 20 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом все случаи заражения являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 85 314.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 80 513 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки на территории Колумбии было выявлено свыше 6,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.