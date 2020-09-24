Киев, , 11:36 — REGNUM За минувшие сутки в рядах ВСУ выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«В вооружённых силах Украины острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 645 человек», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из 57 заразившихся были госпитализированы 14 человек, 43 военнослужащих находятся дома под наблюдением врачей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 3372 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 52 человека.

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