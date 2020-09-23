Пекин, , 05:44 — REGNUM Всего 10 новых «импортных» случаев COVID-19 было зафиксировано в Китае за прошедшие сутки, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число прибывших из-за рубежа заболевших вне зависимости от национальности, то есть «импортных» пациентов в стране достигло 2758 с начала эпидемии.

Из общего числа новых «импортных» случаев, четыре пришлось на провинцию Гуандун, еще три — на провинцию Сычуань. По одному заболевшему выявлено в Таньцзине, Шаньдуне и Хэнани, сообщили в комиссии. Смертей нет.

Напомним, что всего за все время эпидемии в стране было выписано 2590 «импортных» пациентов по выздоровлении, еще 168 человек продолжают получать медицинскую помощь.

Общее число заболевших в Китае достигло 85 307 с начала эпидемии, из которых 80 505 человек выздоровели, еще 4634 человека скончались.