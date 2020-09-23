Ташкент, , 15:28 — REGNUM Министр по поддержке махалли и семьи Узбекистана Рахмат Маматов заразился коронавирусом, сообщает 23 сентября издание TezNews со ссылкой на пресс-службе министерства.

Отмечается, что министр получает лечение и чувствует себя хорошо. Инфекцию также выявили у двух заместителей министра Азизбека Икромова и Ботира Парпиева.

В министерстве уточнили, что первый заместитель министра Гульнора Маруфова ранее тоже заразились коронавирусом, но прошла курс лечения и приступила к выполнению обязанностей.

Ранее коронавирус также выявили у министра здравоохранения Узбекистана, губернатора Сурхандарьинской области и начальника государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора.