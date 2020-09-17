Бишкек, , 15:44 — REGNUM В Киргизию начали поставлять из-за рубежа вакцину против гриппа. Об этом заявили представители министерства здравоохранения в ходе заседания республиканского оперативного штаба.

Бесплатно будут вакцинировать граждан, которые входят в группу риска: лиц с хроническими заболеваниями, беременных, воспитанников детских домов, школ-интернатов и домов престарелых, медицинских сотрудников и граждане старше 65 лет.

Первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков поручил представителям местных органов самоуправления совместно с медиками провести среди населения разъяснительную работу о важности получения прививки от гриппа.