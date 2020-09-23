Ташкент, , 14:52 — REGNUM В Ташкенте скончался узбекистанский психолог Андрей Толоконников, у которого ранее выявили коронавирус. Об этом написал художник Абдулвахид Бухорий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Толоконников находился в инфекционной клинике в Зангиоте, после чего его доставили в первую республиканскую клиническую больницу в Ташкенте. Он умер от осложнения COVID-19.

Андрей Толоконников родился 20 мая 1963 года в Узбекистане. Он известен своими тренингами для психологов, бизнесменов и широкой аудитории.