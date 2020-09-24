Ташкент, , 16:40 — REGNUM Власти Узбекистана могут снова ввести ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 24 сентября заявил главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков на брифинге.

По его словам, последнее время в Узбекистане ежедневно регистрируют 600 новых случаев заражения коронавирусом. Он считает, что ситуация связана с несоблюдением санитарных требований.

«Если мы продолжим усугублять эпидемическую ситуацию, правительство может ввести ряд ограничительных мер», — предупредил Отабеков. Он напомнил о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции.

Напомним, по состоянию на 24 сентября в Узбекистане выявили 53 667 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 49 832 человека, скончались — 445 человек.