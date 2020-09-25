Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Соединённые Штаты готовы начать распространение вакцин от коронавирусной инфекции, которые разрабатываются на территории страны, в течение одного дня после их одобрения регулятором. Такое заявление глава Белого дома Дональд Трамп сделал в ходе выступления перед сторонниками в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), сообщает CNN.

«Распределение начнётся в течение 24 часов после уведомления», — сказал Трамп, пообещал выделить на это «огромные суммы».

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По словам американского лидера, в настоящее время на финальной стадии клинических испытаний находятся четыре вакцины от COVID-19, которые разрабатывает администрация США. При этом Трамп отметил, что эта работа ведётся рекордными темпами. По его словам, вакцина будет распространена «до конца года или значительно раньше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса станет доступна каждому американцу к апрелю 2021 года.

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