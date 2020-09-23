Сеул, , 15:18 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн выразил сожаления в связи с временной приостановкой действия программы бесплатного вакцинирования от гриппа беременных и подростков в возрасте 13−18 лет. Об этом сообщает KBS.

Известно, что данное заявление премьер-министр страны сделал в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Напомним, что действие программы было приостановлено 21 сентября в связи с нарушением условий хранения вакцины от гриппа.

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Чон Сэ Гюн отметил, что данные меры были приняты для защиты здоровья граждан поскольку нарушение условий хранения могут привести к снижению эффективности вакцины и повышению риска заболеваний, а также призвал соответствующие органы к тесному сотрудничеству для предотвращения и избежания подобных ситуаций.