Уфа, , 14:30 — REGNUM Все граждане Киргизии, которые не могли уехать на родину из-за закрытия границ и скопились на территории Башкирии, были доставлены до границы с Казахстаном. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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По сообщению пресс-службы ведомства, последние 11 автобусов с гражданами Киргизии ночью 25 сентября доставили их из пограничного пункта пропуска «Сагарчин» к границе Казахстана. Днем 24 сентября они выехали из Куюргазинского района Башкирии.

Уточняется, что к границе с Киргизией мигрантов доставят на автобусах Казахстана.

Всего из пунктов временного размещения Башкирии было вывезено на 31 автобусе 1667 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 сентября для граждан Киргизии, которые скопились в Башкирии, Оренбургской и Самарской областях был организован транзитный коридор.

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