Барселона, Испания, , 21:51 — REGNUM В Испании власти Каталонии ввели запрет на собрания групп, превышающих шесть человек, сообщает 23 сентября газета El Periodico.

Власти утверждают, что такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в Каталонии было разрешено собираться группами до десяти человек.

Кроме того, в районе Баша-Серданья жителям рекомендовали вообще не выходить из домов без необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании неоднократно заявляли, что страну ожидает вторая волна эпидемии коронавируса.

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