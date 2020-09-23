Барселона, Испания, 23 сентября 2020, 21:51 — REGNUM В Испании власти Каталонии ввели запрет на собрания групп, превышающих шесть человек, сообщает 23 сентября газета El Periodico.
Власти утверждают, что такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее в Каталонии было разрешено собираться группами до десяти человек.
Кроме того, в районе Баша-Серданья жителям рекомендовали вообще не выходить из домов без необходимости.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании неоднократно заявляли, что страну ожидает вторая волна эпидемии коронавируса.
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