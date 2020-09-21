Киев, , 15:16 — REGNUM Второй по значимости проблемой после пандемии коронавируса, с которой столкнулась Украина, является проблема бытового насилия. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 21 сентября на встрече с общественными организациями. Встреча транслировалась на официальной странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В условиях пандемии … проблемой номер два, после самого вируса, стало нарастание домашнего насилия», — рассказал Зеленский.

По его словам, в первом полугодии 2020 года полиция Украины получила почти вдвое больше сообщений о домашнем насилии, чем во втором полугодии 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители польской компании по международному трудоустройству Gremi Personal сообщили, что до 15% всех украинских гастарбайтеров, приезжающих на заработки, составляют бывшие украинские бизнесмены, разорившиеся во время карантина.

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