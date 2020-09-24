Париж, , 19:19 — REGNUM Владельцы баров и кафе Парижа вышли на акцию протеста, выражая недовольство новыми ограничительными мерами, введенными правительством из-за пандемии коронавируса, сообщают 24 сентября французские СМИ.

Хозяева этих заведений протестуют на площади Леона Блюма.

Они недовольны тем, что с 28 сентября се кафе и бары в регионах с повышенной угрозой распространения коронавируса, в числе которых и город Париж, должны будут закрываться не позднее 22:00.

Кроме Парижа, такими опасными регионами объявлены Бордо, Лилль, Ницца, Париж и Тулуза.

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом и призвал жителей страны минимизировать контакты.

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