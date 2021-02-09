23 февраля в России празднуют День защитника Отечества.

В регионах пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, в том числе прогремят салюты, однако при этом будет учитываться текущая эпидситуация.

Подробности о праздновании Дня защитника Отечества в регионах России читайте в трансляции ИА REGNUM.