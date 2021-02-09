20 Февраля
 
11:15

Свыше 18 тыс. калужских защитников Отечества получают пенсионные выплаты

В Калужской области более 18 тысяч защитников Отечества получают выплаты по линии Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. По данным ведомства, на учете в органах ПФР области числятся получатели двух пенсий, из которых: 220 участников Великой Отечественной войны, 246 инвалидов вследствие военной травмы и 33 получателя, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

11:13

Синоптик рассказал о погоде в Москве на День защитника Отечества

В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается метель и мороз, выпадет до трети месячной нормы. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

10:50

Ко Дню защитника Отечества библиотеки Москвы организуют онлайн-марафон

Библиотеки Москвы ко Дню защитника Отечества провели онлайн-марафон «Отцы и дети».

10:48

В Ульяновской области началась «Музейная неделя»

В Ульяновской области 16 февраля стартовала вторая «Музейная неделя». На этот раз она будет посвящена Дню защитника Отечества.

10:47

В России началась шестидневная рабочая неделя

День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трёх дней — с 24 по 26 февраля.