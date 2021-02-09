Свыше 18 тыс. калужских защитников Отечества получают пенсионные выплаты
В Калужской области более 18 тысяч защитников Отечества получают выплаты по линии Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. По данным ведомства, на учете в органах ПФР области числятся получатели двух пенсий, из которых: 220 участников Великой Отечественной войны, 246 инвалидов вследствие военной травмы и 33 получателя, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День защитника Отечества
В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ожидается метель и мороз, выпадет до трети месячной нормы. Об этом ранее сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ко Дню защитника Отечества библиотеки Москвы организуют онлайн-марафон
Библиотеки Москвы ко Дню защитника Отечества провели онлайн-марафон «Отцы и дети».
В Ульяновской области началась «Музейная неделя»
В Ульяновской области 16 февраля стартовала вторая «Музейная неделя». На этот раз она будет посвящена Дню защитника Отечества.
В России началась шестидневная рабочая неделя
День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трёх дней — с 24 по 26 февраля.