Уфа, , 14:06 — REGNUM Торжественное собрание в честь Дня защитника Отечества прошло в Уфе. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что мероприятие прошло 23 февраля в Конгресс-холле «Торатау».

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачёв поздравил жителей республики с Днем защитника отечества. Кроме этого, он вручил ордена генерала Шаймуратова уроженцам Башкирии, которые проявили отвагу и мужество.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что орден Шаймуратова был учреждён по инициативе главы республики Радий Хабирова. Впервые этот орден был вручен в 2020 году в День защитника Отечества. Тогда кавалерами этого ордена стали ветераны Великой Отечественной войны — бойцы легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

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