Красногорск, , 16:28 — REGNUM В связи с празднованием Дня защитника отечества в Подмосковье изменится график движения общественного транспорта. Об этом 19 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Изменения в работе будут длиться четыре дня — с 20 по 23 февраля. Так, 20 февраля автобусы, троллейбусы и трамваи региона будут ходить по расписанию пятницы; 21 февраля, — по расписанию субботы; с 22 по 23 февраля общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья.

Что касается пригородных поездов, то 19 и 20 февраля они будут работать по расписанию пятницы; 21 и 22 февраля — по расписанию субботы; 23 февраля — по расписанию воскресенья.

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