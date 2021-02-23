Москва,
23 февраля 2021, 21:20 — REGNUM В Москве сегодня, 23 февраля, прошёл совместный митинг КПРФ и Левого фронта, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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На митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе
Василий Иванов © ИА REGNUM
Валерий Рашкин на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Данному мероприятию предшествовала долгая череда согласований между митингующими и московскими властями, обусловленных контекстом пандемии и недавними протестами сторонников блогера Алексея Навального.
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
На митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
На митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Полиция на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сотрудники полиции на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
На митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Александр Хинштейн на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
В результате, акция была согласована. Первоначальное место сбора, Боровицкая площадь, было перенесено к Кутафьей башне. После двух часов ожидания митингующие во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым прошли по Александровскому саду и возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата.
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов во главе торжественной процессии участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата участниками митинга 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Василий Иванов © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля
Василий Иванов © ИА REGNUM
Почетный караул встречает торжественную процессию участников митинга 23 февраля в Александровском саду
Василий Иванов © ИА REGNUM
Пресса у Вечного огня
Василий Иванов © ИА REGNUM