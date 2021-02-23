23 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 21:20 — REGNUM В Москве сегодня, 23 февраля, прошёл совместный митинг КПРФ и Левого фронта, посвященный Дню защитника Отечества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защитника Отечества в России — все новости»

На митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга в честь 23 февраля в подземном переходе Василий Иванов © ИА REGNUM

Валерий Рашкин на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM Сотрудницы полиции на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Данному мероприятию предшествовала долгая череда согласований между митингующими и московскими властями, обусловленных контекстом пандемии и недавними протестами сторонников блогера Алексея Навального.

Участники митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM На митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM На митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Полиция на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудники полиции на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

На митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM Александр Хинштейн на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

В результате, акция была согласована. Первоначальное место сбора, Боровицкая площадь, было перенесено к Кутафьей башне. После двух часов ожидания митингующие во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым прошли по Александровскому саду и возложили цветы к вечному огню у могилы неизвестного солдата.

Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Геннадий Зюганов во главе торжественной процессии участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM Торжественная процессия участников митинга 23 февраля в Александровском саду Василий Иванов © ИА REGNUM

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата участниками митинга 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM

Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата Василий Иванов © ИА REGNUM Геннадий Зюганов возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата на митинге 23 февраля Василий Иванов © ИА REGNUM