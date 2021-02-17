Казань, , 14:37 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Татарии не рекомендует проводить на рабочих местах корпоративы в честь 23 февраля и 8 марта.

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День защитника Отечества и Международный женский день можно отпраздновать в предприятиях общественного питания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований — с заполняемостью зала не более 70% и дистанцией между столиками в 1,5 метра.

При аренде кафе или ресторанов для банкета присутствовать на корпоративе могут не более 100 человек из одной компании, отмечает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM напоминает, большинство российских компаний (53%) в 2021 году не собираются проводить корпоративные мероприятия на 23 февраля и на 8 марта. В 2020 году обошлись без корпоративов 44% компаний.

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