Нижний Новгород, , 00:21 — REGNUM «Накануне Дня защитника Отечества мы попросили нижегородцев оценить по 10-балльной шкале вероятность внешней агрессии — военного нападения на нашу страну — и сравнить с результатами аналогичного опроса годовой давности. Выяснилось, что приверженцев крайних точек зрения увеличилось: тех, кто считает нападение невероятным, на 2%», — сказал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной по итогам опроса накануне 23 февраля.

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По данным исследователей «каждый четвертый нижегородец считает службу в армии школой жизни, которую должен пройти каждый мужчина».

»Так считают 33,7% мужчин, 37,9% жителей сельских районов, 43,9% представителей возрастной группы 56−65 лет. Всего по выборке так ответили 25,6% респондентов. В то же время, примерно столько же — 24,1% — считают службу в армии бессмысленным и опасным занятием, которого нужно избежать любыми способами. В этом уверены 28,3% женщин, 31,0% жителей областного центра, 31,9% людей в возрасте 36−45 лет», — говорится в исследовании.

Глава Института проблем социального управления Максим Лубяной считает, что подобные результаты объясняются тем, что «информационные усилия центральных СМИ сделали свое дело».

»Накануне Дня защитника Отечества мы попросили нижегородцев оценить по 10-балльной шкале вероятность внешней агрессии — военного нападения на нашу страну — и сравнить с результатами аналогичного опроса годовой давности. Выяснилось, что приверженцев крайних точек зрения увеличилось: тех, кто считает нападение невероятным, на 2% (5,4% против 7,4%), а тех, кто уверен в высокой вероятности такого события, втрое больше (1,9% против 6,2%). Тех, кто считает нападение достаточно вероятным (оценки от 6 до 9), в этом году стало значительно больше: 30,8% против 19,1% год назад. И если год назад 53,2% оценили вероятность нападения как очень низкую (оценки от 2 до 4), то в 2021 году так думают чуть больше трети опрошенных — 34,9%», — резюмировал он.