Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону в торжественной обстановке вручили боевой орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной войны 97-летнему Андрею Григорьевичу Чирецу. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

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Наводчик станкового пулемёта 1-й пулемётной роты 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии Андрей Чирец был представлен к высокой награде «за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Одер» в марте 1945 года. В ходе военной операции по взятию города Лебус фронтовик уничтожил более 16 гитлеровцев. Получил тяжёлое ранение в левую ногу и был отправлен в госпиталь.

Чирец родился в посёлке Вичин в Лунинецком районе Брестской области. На фронт был призван Лунинецким районным военкомом Белорусской ССР. После войны проживал и трудился в Херсоне, последние 20 лет — в Ростове-на-Дону.