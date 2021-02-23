Берлин, , 13:57 — REGNUM В Берлине сегодня, 23 февраля, состоялось традиционное возложение венков к советскому военному мемориалу в берлинском парке Тиргартен рядом с Бранденбургскими воротами в честь Дня защитника Отечества.

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В возложении венков принял участие посол Российской Федерации в Германии, а также его коллеги из дипломатических представительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

Также венки возложили представители германских политических партий, общественные организации «Офицеры России», Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, общества германо-российской дружбы в земле Бранденбург.

Кроме того, в мероприятии приняли участие жители Берлина, представители духовенства, журналисты.

Напомним, что в 2021 году исполняется 80 лет с момента нападения Третьего рейха на Советски Союз, когда началась Великая Отечественная война. Именно потому сегодняшнее мероприятие имело больший резонанс, чем в предшествующие годы.

Мемориал в Тиргартене был возведен в 1945 году в память о советских воинах, павших в сражениях Великой Отечественной войны. Этот мемориал не только памятник Великой Победе, но и место вечного упокоения воинов Красной армии — освободителей Германии от национал-социализма.