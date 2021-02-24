Элиста, , 00:20 — REGNUM Поздравляя всех причастных с Днём защитника Отечества, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков выразил благодарность медикам, оказавшимся на передовой битвы с пандемией.

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«Убеждён, что сегодня, в современном мире, понятие «защитник Отечества» не зависит от пола, возраста и профессии. Об этом красноречиво нам говорит и прошедший год, когда весь мир столкнулся с таким вызовом, как пандемия. И наши медики — мужчины и женщины — стояли и стоят на рубеже защиты», — отметил Хасиков.

В Элисте глава Калмыкии преклонил колено у памятника погибшим при исполнении воинского долга. К Вечному огню 23 февраля были возложены цветы и венки. Память воинов почтили минутой молчания.