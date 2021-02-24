Чита, , 09:29 — REGNUM По случаю Дня защитника Отечества на Мемориале боевой и трудовой славы в Чите состоялся торжественный митинг. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил забайкальцев и возложил цветы к Вечному огню в знак уважения и памяти павших в боях.

«Защита Отечества всегда была священным долгом каждого представителя нашего народа. В любые годы, чем бы ни характеризовалась жизнь, люди, которые посвящают себя защите Отечества, окружались особым почетом и уважением.

Поэтому сегодня мы с благодарностью поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, всех вооруженных конфликтов, военнослужащих 29-й армии и всех военизированных структур страны. Сегодня мы с особой любовью и уважением смотрим на тех молодых ребят, которые выбирают для себя делом жизни защиту своего Отечества, а значит защиту свободы, независимости своего народа, защиту правды, справедливости, обиженных и обездоленных. В этот светлый праздник поздравляю вас, ваши семьи, желаю внимания, заботы и любви», — сказал губернатор края.

Отдельно Александр Осипов обратился к юнармейцам.

«У каждого из нас может оказаться такой шанс — сделать что-то для своего Отечества. Я благодарю вас, что вы небезучастны, что вы являетесь активными гражданами нашей страны, и для вас не пустыми словами являются Отечество, его защита. Думаю, что вы пронесете это чувство через всю свою жизнь», — добавил он.

В мероприятии приняли участие члены краевого правительства, представители администрации Читы, 29-й общевойсковой армии, Читинского гарнизона, ветераны, суворовцы, юнармейцы, представители общественных организаций, жители города.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Осипов побывал в гостях в Читинском суворовском военном училище МВД России, где вместе с курсантами записал видеопоздравление с Днем защитника Отечества.