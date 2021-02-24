Ростов-на-Дону, , 00:13 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил цветы к мемориальному комплексу «Павшим воинам», почтив память павших бойцов. На своей странице в Instagram глава региона поздравил защитников Отечества.

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«У нас на Дону живут 1 120 участников Великой Отечественной войны, в том числе 863 фронтовика, а ещё — 9 374 ветерана боевых действий и 21 046 ветеранов Вооружённых сил. Мы всегда с благодарностью вспоминаем тех, кто отстоял независимость Родины и право будущих поколений на жизнь. Низкий им за это поклон! Бесценен их вклад в формирование воинских традиций, в сохранение памяти о ратных подвигах, в патриотическое воспитание молодежи», — написал Голубев в Instagram.

Участники церемонии в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону почтили минутой молчания память погибших. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почётного караула и военного духового оркестра.