Новосибирск, , 14:50 — REGNUM В Новосибирской области на начало 2020 года проживало 1302,6 тыс. мужчин — 46,6% от общего числа жителей региона. Об этом сообщает Новосибирскстат.

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«Из них 78% проживали в городской местности и 22% — в сельской, — уточнил региональный орган статистики. — Средний возраст мужчин в 2019 году составил 37 лет».

Отмечается, что за последние десять лет численность мужского населения Новосибирской области выросла более чем на 63 тыс. человек.

Почти две трети мужчин находятся в трудоспособном возрасте, каждый четвертый мужчина трудоспособного возраста — молодой человек в возрасте 16-29 лет.