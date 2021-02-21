Брянск, 21 февраля 2021, 11:34 — REGNUM Поздравительные плакаты ко Дню защитника Отечества с изображением американской военной техники заметили в школе №54 Брянска. Красочные постеры были приобретены в обычном магазине, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Американский танк рядом с гвоздиками и стихами разглядели родители учеников. Как пояснила директор школы, плакаты приобретались в магазине.

«В коллективе женщин-педагогов не нашлось ни знатоков военной техники стран НАТО, ни игроков знаменитого аркадного танкового симулятора. Поздравительный плакат был напечатан большим тиражом в московской фирме ООО «Типография Фазан-Принт» (© ЗАО «Праздник») и распространен по магазинам многих городов», — уточнили в мэрии.

Плакаты со стен уже убрали.