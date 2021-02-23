Москва, , 19:58 — REGNUM Видеообращение президента России Владимира Путина, который поздравил с Днём защитника Отечества всех жителей страны, обсудили в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

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«Спасибо, президент. Мы за тебя», — пишет Сергей С.

Многие пользователи присоединились к поздравлениям со стороны главы государства. Они отметили высокие качества мужской половины населения Российской Федерации.

«Дорогие мужчины, защитники, с 23 февраля вас! Пусть мужество никогда не оставляет, здоровье не подводит, а жизнь — радует!», — написала Светлана П.

Некоторые комментаторы обратили внимание на ветеранов разных войн, чей вклад в защиту государства позволяет «небу над России быть мирным».

«Поздравляю с Днём защитника Отечества ветеранов, сыновей и дочерей нашей великой Отчизны, всех тех, кто стоит на ее защите и героически охраняет безопасность нашего государства! Желаю Вам счастья, благополучия и, конечно же, мирного неба над головой! Чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. С праздником Вас!», — поделилась поздравлением Нелли А.

Отдельные пользователи отметили, что это не просто мужской праздник. Этот день объединяет всех жителей страны, которые чтут память о защитниках своей истории, традиции и святынь.

«День защитника Отечества стал поистине всенародным праздником. Праздником для всех тех, кто с глубоким уважением чтит память свои предков, хранит свою историю и оберегает традиции, бережет и защищает свои святыни. 23 февраля — праздник не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опорой для своей Родины, семьи, родных и близких!», — пишет Пётр С.

Напомним, 23 февраля президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, где поздравил жителей страны с Днём защитника Отечества.