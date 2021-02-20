Курган, , 14:12 — REGNUM В Кургане дети из социально-реабилитационного центра ко Дню защитника Отечества своими руками сделали брелки из фетра в виде погон и звезд, магниты и домовят-солдат. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Подарки к 23 февраля выполнены ребятами в рамках бессрочной акции «Марафон добра». Приобрести их можно в Курганском областном Доме народного творчества, художественном и краеведческом музеях.

Благотворительная акция «Марафон добра» регулярно пополняется новыми работами детей из социально-реабилитационного центра. На сегодня курганцы приобрели уже более 200 работ воспитанников центра на общую сумму около 22,5 тысяч рублей. Вырученные средства идут на развитие творческих способностей детей.