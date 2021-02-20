Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM Церемонию проведения военной присяги в Ростовской области перенесут на территорию народного военно-исторического музея «Самбекские высоты». Эту идею донской губернатор Василий Голубев одобрил в ходе телемоста с военнослужащими 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества.

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«Кто бывал на этой территории, тот знает, что здесь есть всё, чтобы узнать историю Миус-фронта, историю сражений в годы Великой Отечественной войны. <…> Нет никаких препятствий к проведению таких событий. Уверен, что инициатива должна быть поддержана и подтверждаю это. Окажем всю необходимую помощь в подготовке и проведении», — прокомментировал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что что музей «Самбекские высоты» был открыт 30 августа 2020 года в Неклиновском районе. Комплекс одновременно могут посещать более 3 тыс. человек ежедневно. Площадь музея составляет почти 14 гектаров и состоит из нескольких объектов.

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