Москва, , 08:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин в преддверии Дня защитника Отечества присвоил воинские и специальные звания 62 сотрудникам силовых ведомств, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание генерал-полковника глава государства присвоил командующему группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии Сергею Кузовлеву.

Руководителю департамента Министерства обороны по обеспечению гособоронзаказа Андрею Вернигоре и командующему Каспийской флотилией Сергею Пинчуку присвоены звания вице-адмиралов.

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Заместителю руководителя главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Дмитрию Иванову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Звания также присвоены сотрудникам и военнослужащим ВС, Нацгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных органов и МЧС России.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии главе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву.

В начале января 2021 года Путин присвоил воинские звания высших офицеров военнослужащим органов военной прокуратуры и классных чинов работникам прокуратуры.

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