Москва, , 08:58 — REGNUM Своих сограждан поздравили с Днём защитника Отечества российские космонавты с борта Международной космической станции (МКС). Видеозапись поздравления была опубликована 23 февраля пресс-службой Роскосмоса.

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Космонавт Сергей Кудь-Сверчков поздравил всех своих сограждан, имеющих отношение к воинской службе, а также тех, кто только готовится к принятию присяги. Он отметил, что День защитника Отечества — это праздник людей, знающих, что такое воинский долг, тех, кто несёт боевую вахту и готов к подвигу и самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле и во имя мира во всём мире.

«Не раз и не два наши Вооруженные силы, наша армия и наш военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом», — напомнил Кудь-Сверчков. «Обнимаем и жмём вам всем руки, друзья», — добавил он.

Мирного неба, здоровья, счастья и уверенности в будущем пожелал своим соотечественникам и космонавт Сергей Рыжиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что граждан России поздравил с Днём защитника Отечества президент РФ Владимир Путин.

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