Москва, , 13:14 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер традиционно приезжает 23 февраля в Александровский сад, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Здесь президент России возлагает траурный венок к Могиле Неизвестного Солдата, в которой захоронен прах советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне. Захоронение было осуществлено в 1966 году, а в 1967 году был установлен существующий ныне мемориал, ключевым элементом которого является вечный огонь.

В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен почетный караул — «Пост номер один». В 2009 году мемориалу присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс дополнили стелой, в честь городов, носящих это звание.