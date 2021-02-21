Улан-Удэ, , 09:55 — REGNUM Уникальный заезд экипажей, состоящих полностью из чемпионов по танковому биатлону 2018−2020 годов, состоялся в честь Дня защитника Отечества в общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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Заезд состоялся на самом массовом танке Великой Отечественной войны Т-34, восстановленном военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона объединения.

Чемпионы первоначально выполнили весь комплекс танкового биатлона на современном танке Т-72Б3. После этого танкисты продемонстрировали своё мастерство в загрузке боеприпасов и прохождении специальной трассы с преодолением препятствий на танке Т-34.

«По словам военнослужащих, им впервые посчастливилось управлять танком, на котором воевали наши деды, ветераны Великой Отечественной войны. Большой разницы в выполнении нормативов и управлении танком не заметили, отличались лишь боеприпасы, расположение люков и габариты танка», — говорится в сообщении.

В прошлом году в день празднования 75-летия Победы советских войск в Великой Отечественной войне, восстановленная легендарная «Тридцать четвёрка» с копией Знамени Победы впервые прошла по главной площади Улан-Удэ, возглавляя механизированную колонну современной боевой техники.

Напомним, что в общевойсковом объединении ВВО проходят службу восемь чемпионов танкового биатлона. Например, на победном для сборной России танковом биатлоне, проходившем в рамках VI международных армейских игр АрМИ-2020, лучшим в мире был признан танковый экипаж из Бурятии в составе Сергея Михеева, Баина Бодеева и Павла Золотько.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж танка из города Кяхта в Бурятии попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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