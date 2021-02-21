Тюмень, , 16:58 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне Дня защитника Отечества вручил юным тюменцам награды за мужественные поступки. Об этом глава региона сообщил на своей странице сети «ВКонтакте».

Знак отличия ««За мужественный поступок» Пресс-служба губернатора Тюменской области

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Среди награждённых 11-летний Виталий Кутенких, который спас из огня пятилетнюю сестру. Дмитрий Горбунов и Денис Виноградов вытащили женщину из пожара, который возник из-за взрыва газа в доме. Одиннадцатиклассники Юрий Прегаев, Владимир Изюмин, Александр Гурьев из пожара вывели бабушку. Восьмиклассница Екатерина Лутовинина спасла двух тонувших мужчин.

«Эти дети получили награды за смелые действия при спасении людей в условиях с риском для жизни. Спасибо вам, ребята, за смелость. Вы — настоящие герои», — чествовал награждённых знаком отличия «За мужественный поступок» Александр Моор.