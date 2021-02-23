Белгород, 23 февраля 2021, 12:29 — REGNUM Фотографию времён службы в армии опубликовал 23 февраля на своей странице в социальной сети врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Он поздравил защитников Отечества с праздником и рассказал, что значит для него этот день.
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Вячеслав Гладков поприветствовал всех, кто защищал или защищает страну, тех, кто по долгу службы 23 февраля находится на боевом посту, ветеранов и отметил, что для всех, кто служил слово «армия» имеет особый смысл.
В День защитника Отечества Вячеслав Гладков лично приехал поздравить со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Василия Скрипниченко, а вместе с начальником регионального УМВД Василием Умновым встретился с семьями белгородцев, находящихся в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона.