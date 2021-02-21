Щёлково, Московская область, , 05:59 — REGNUM В Центральном музее Военно-воздушных сил (ЦМВВС) в подмосковном Монино 20 февраля открылась новая экспозиция, где посетителям представили уникальные исторические раритеты науки и техники — винты легендарных самолётов отечественного и иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защитника Отечества в России — все новости»

Основу новой экспозиции ЦМВВС «Воздушные винты», открытой накануне Дня защитника Отечества, составляют 27 винтов, пополнивших коллекцию музея в течение последних 60 лет. Все винты были полностью отреставрированы. Наибольшую ценность среди экспонатов представляют винты, которые устанавливались на самолётах эпохи зарождения и становления авиации.

«Среди них особого внимания заслуживают раритетный четырёхлопастной винт, спроектированный профессором Н. Жуковским, винты для первого советского массового самолёта Поликарпова Р-1, истребителей И-5 (конструкторы Д. Григорович и Н. Поликарпов) и С-16 (И. Сикорского), учебно-тренировочных Ут-2 и По-2 (У-2) и для других машин», — говорится в сообщении.

Из зарубежных винтов интерес представляют польский двухлопастной винт WARSHAWA. W. SZOMANSKI (конец 1920-х годов), а также редкие экземпляры американского металлического винта CURTISS-REED (конец 1920-х годов) и германского двухлопастного металлического винта фиксированного шага фирмы JUNKERS.

«Отрадно видеть, что даже в непростых условиях музей живёт и развивается. В нём ведут научную и экспозиционную работу, открывают новые выставки», — заявил присутствовавший на открытии председатель Совета ветеранов ВВС генерал-майор Алексей Серажим.

По словам заместителя главы городского округа Щёлково Виктора Сёмина, музей ВВС является «одним из центров притяжения для нашей молодёжи, место развития патриотизма».

Читайте ранее в этом сюжете: Минкультуры объяснило свою позицию по переносу авиаколлекции из Монино