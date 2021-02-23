Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Россия заняла второе место в списке сильнейших армий мира, который составил американский журнал The National Interest.

Отмечается, что в рейтинге учитываются более 50 индивидуальных факторов, среди которых не только военная мощь, но размер оборонного бюджета, логистика и географическое положение.

Это позволяет соревноваться маленьким, но более технологически продвинутым странам с более крупными, но менее развитыми.

Так, первое место в рейтинге, пишет The National Interest, заняли Соединённые Штаты, которые обладают огромным оборонным бюджетом, обширной инфраструктурой, большой численностью войск. Страна лидирует в области военной авиации и располагает самым большим количеством действующих авианосцев.

Второе место заняла Россия. Как пишет издание, РФ смогла восстановить военный потенциал после постсоветского кризиса и реализует множество проектов модернизации Военно-воздушных сил и Военно-морского флота.

Кроме того, армия Россия располагает новым поколением подводных лодок, вооруженных стратегическими и крылатыми ракетами. При этом РФ по-прежнему превосходит США по всем категориям наземных вооружений, кроме бронеавтомобилей.

Третье место занял Китай, который ощутимо отстает от РФ и США. Однако КНР демонстрирует способность обеспечить взрывной рост за короткий период времени.

Четвертое место заняла Индия, военный потенциал которой базируется на её огромных трудовых ресурсах. Страна имеет большой, однако отчасти устаревший парк танков.

Пятерку замкнула Япония, у которой сравнительно большой военный бюджет, однако страна располагает сильными ВВС и хорошо представлена в отдельных категориях военно-морских сил.