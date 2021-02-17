Людиново, Калужская область, 17 февраля 2021, 18:58 — REGNUM В преддверии Дня защитника Отечества медаль «За боевые заслуги» участника Великой Отечественной войны Петра Петровича Манухина, уроженца калужской деревни Дубравка, торжественно передали в военкомате его внуку Сергею Шаркову. Об этом сообщает 17 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Калужской области.
Медаль «За боевые заслуги» была обнаружена во время земляных работ в поселке Алексеевский Людиновского района. Её доставили в местный военкомат. В годы минувшей войны Петр Манухин воевал в 37-м минометном полку 1-го Белорусского фронта. 5 декабря 1943 года штаб дивизиона подвергся обстрелу гитлеровцев. Осколок снаряда пробил бензобак штабной машины с секретными документами. Рискуя жизнью, Петр Манухин погасил пламя своей шинелью, спас бумаги и сохранил автомобиль. Фронтовик Петр Манухин закончил войну в поверженном Берлине, вернулся домой на Калужскую землю, в родной Людиновский район, женился, растил детей и внуков.