Якутск, , 07:02 — REGNUM В День защитников Отечества в сквере-мемориале «Журавли над Ильменем» в Якутске прошла торжественная церемония возложения цветов, посвященная 78-летию со дня гибели воинов-якутян при форсировании озера Ильмень в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Жители почтили минутой молчания память воинов-якутян 19-й отдельной лыжной бригады 27-й армии Северо-Западного фронта.

«Мы с благодарностью вспоминаем о героическом подвиге советского народа, якутян, которые с самого начала Великой Отечественной войны принимали активное участие в битве с врагом. Совсем молодые ребята, которые строили планы на жизнь, создавали семьи, думали об учебе, взялись за оружие и пошли защищать свою Родину. И многие из них остались на полях сражений, отдав свои жизни за независимость, за свободу советского народа», — сказал заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

Как сообщало ИА REGNUM, в День защитника Отечества в Уссурийске Приморского края развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. метров.