Москва, , 00:34 — REGNUM Единственная в этом году шестидневная рабочая неделя охватит дни с понедельника, 15 февраля, по субботу, 21 февраля, следует из производственного календаря и постановления правительства России «О переносе выходных дней в 2021 году».

«Выходные в связи с 23 февраля будут длиться три дня — воскресенье, понедельник и вторник, а предшествующая рабочая неделя будет шестидневной», — говорится в документе.

День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, сократит следующую рабочую неделю до трёх дней — с 24 по 26 февраля.

Ранее в Роструде сообщали, что в текущем году жителей России ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная.

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