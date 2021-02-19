Москва, , 14:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, заявил 19 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду Андрей Черкасский © ИА REGNUM

«Путин будет работать (23 февраля) в Кремле и до рабочих встреч традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что 22 февраля у президента запланированы переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в понедельник, 22 февраля. Ранее в Кремле заявили, что «белорусскому лидеру, наверняка есть о чём проинформировать российского президента, имеется в виду — только что завершилось Всебелорусское собрание».

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