Йошкар-Ола, , 19:07 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 января 2020 года проживали 317,5 тыс. мужчин, что составляет 46,7% от всего населения республики. Число женщин составляет 361,934 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Маристата.

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62,5% или больше 198 тыс. человек от общего числа мужского населения составляют жители республики трудоспособного возраста, юноши (моложе трудоспособного возраста) составляют 21,7% или 68,8 тыс. человек, пожилые жители региона сильного пола — 15,8% или 50,4 тыс. человек.

По данным 2019 года, основная часть мужчин заняты в обрабатывающих производствах — 25%, 17,9% — в строительстве, 10,7% мужчина работают в области информатизации и связи, а также в сфере транспортировки и хранения, 9,1% мужчин являются чиновниками, военными или работают в соцобеспечении.

8,5% занимаются оптовой и розничной торговлей, услугами автосервисов, работают в гостиницах или общепите, 8,2% — в сельском и лесном хозяйстве. При этом 20,6% марийских мужчин предпочли другие виды экономической деятельности.

Также стало известно, в каком возрасте мужчины в Марий Эл предпочитают жениться. Так, больше половины представителей сильного пола — 52% — заключили брак в возрасте от 25 до 34 лет в 2019 года. 27,7% женились в 35 лет и старше, 20,2% обзавелись семьями в возрасте от 18 до 24 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-октября 2020 года, естественная убыль населения Марий Эл составила 2062 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, убыль населения увеличилась на 870 человек или на 73%.

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