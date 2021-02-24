Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Ульяновской области продолжается реализация мероприятий, приуроченных к присвоению Ульяновску статуса «Город трудовой доблести». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам тематического совещания.

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В рамках реализации проекта будет благоустроена территория Дворца культуры имени 1 Мая и установлена стела «Город трудовой доблести». Сам дворец, который отметит в 2024 году вековой юбилей, ждёт капитальный ремонт.

Рядом с дворцом будет создана аллея героев, а на прилегающей территории организуют детскую и взрослую площадки, для молодежи — места для занятий воркаутом.

Региональные власти отмечают, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании музея трудовой и воинской доблести, в том числе планируется обустроить пространство для ребят, «которые увлечены патриотикой».

Напомним, в Ульяновской области планируется организовать музеи Победы во всех районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ульяновску присвоен почётный статус «Город трудовой доблести». Для этого в регионе собрали 200 тыс. подписей в поддержку присвоения данного звания.

Напомним, в настоящее время данный статус получили 20 городов страны. В них будут установлены памятные стелы.

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